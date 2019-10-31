Çek bir tur

A SPOR'un dönüşümlü yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kasımpaşa deplasmanda Kemer ile karşılaştı. 4. dakikada Özgür Çek serbest vuruş kullandı, Şiyar kafayı ters vurunca kendi ağlarını sarstı: 0-1. 12'de köşe vuruşunda Berkay Arslan kafayı vurdu: 1-1. 17'de Kasımpaşa'nın kazandığı penaltıyı Özgür Çek ağlara yolladı: 1-2. 51'de Kemerli Samet kırmızı gördü. 60'ta Özgür Çek kendi kazandığı penaltıyı gole çevirdi: 1-3. 89'da Murat Sevimler farkı 1'e indirdi: 2-3. Kasımpaşa bu galibiyetle kupada 5. tura yükseldi.

K.PAŞA KUPA FİNALİNİ İSTİYOR

Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş cezalı olduğu için takımın yönetimi yardımcı antrenör Murat Aslan'a aitti. Aslan tur atladıkları için mutlu olduklarını söylerken, kupada final hedeflediklerini anlattı. Aslan, "Daha önce çeyrek final ve yarı final oynadık. Bu sene final istiyoruz" dedi.