Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynanacak olan müsabakaların programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulü ne göre oynanacak maçlar 29 Ekim Salı, 30 Ekim Çarşamba ve 31 Ekim Perşembe günü yapılacak.
FENERBAHÇE SAHNEYE ÇIKIYOR
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupasında sahne alıyor. Süper Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma 30 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.30'da oynanacak.
FENERBAHÇE MAÇI MERSİN STADI'NDA OYNANACAK
Daha önce Tarsus İdman Yurdu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçe karşılaşmasının Mersin Stadı'nda oynanacağı bildirilmişti. Yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalar sonucunda mevcut şehir stadındaki ışıklandırma sisteminin maçın naklen yayınına uygun olmaması, protokol tribününün sayısal olarak yetersiz olması, oynanacak olan müsabaka için yoğun bilet talebini mevcut stadımızda karşılayamayacak olmamız, kulübümüzün maddi menfaatleri doğrultusunda, Mersin Stadı'nın daha avantajlı olması dolayısıyla Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe maçının Mersin Stadı'nda oynanmasına yönetimimiz tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Tarsus'umuzu ve taraftarımızı korumak adına bilet satışımız maçtan 10 gün önce başlayacak ve ilk 1 hafta sadece Tarsus'ta yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.
TARSUS İDMAN YURDU 4-0'LA TURLAMIŞLARDI
Ziraat Türkiye Kupası serüvenine 3. eleme turunda katılan ev sahibi ekip Tarsus İdman Yurdu, Darıca Gençlerbirliği ile tur mücadelesi vermişti. Akdeniz temsilcisi rakibini; Mehmet Kaan Türkmen (2), Ferhat Duman ve Mert Özdestici'nin attığı gollerle 4-0 mağlup etmişlerdi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynanacak maçların programı şu şekilde:
29 EKİM SALI
13.00 Hekimoğlu Trabzon - E.G. Menemenspor
13.00 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor
13.00 Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler
13.45 Niğde Altınordu - Antalyaspor
14.30 Eyüpspor - İ.H. Konyaspor
16.30 Altay - Görelespor
18.30 Adanaspor - Diyarbekirspor
20.30 Alanyaspor - İnegölspor
30 EKİM ÇARŞAMBA
13.00 Vanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü
13.00 Gümüşhanespor - Samsunspor
13.00 Kastamonuspor 1966 - 24 Erzincanspor
13.30 Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdare Spor Kulübü
13.30 Payasspor - Manisa Futbol Kulübü
13.45 Kemerspor 2003 - Kasımpaşa
14.00 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor
14.00 İstanbulspor- Büyükçekmece Tepecikspor
14.00 Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor
14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor
16.30 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor
18.30 Göztepe - Sivas Belediyespor
20.30 Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe
31 EKİM PERŞEMBE
13.00 Bayburt İl Özel İdare - Bursaspor
13.45 Başken Akademi Futbol Kulübü - Demir Grup Sivasspor
14.30 Kırklarelispor - MKE Ankaragücü
16.30 Kayserispor - Bayrampaşa
18.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor
20.30 Denizlispor - İçel İdmanyurdu
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