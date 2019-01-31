Türkiye Kupası'nda dev eşleşme

Türkiye'nın kupasında dün kura heyecanı vardı. Kupada çeyrek finale kalan 8 takımın katıldığı kurada hem son 8 hem de yarı final kuraları çekildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kuraya TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Özcap Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Kurada Galatasaray, Medipol Başakşehir'i eleyen Hatayspor ile eşleşti.



TRABZONSPOR İDDİALI



Galatasaray ile birlikte kupanın favorileri arasında gösterilen Trabzonspor, Ümraniyespor ile eşleşti. İstanbul temsilcisi son 16 turunda Fenerbahçe'yi kupanın dışına itmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz sezon yarı finalde Galatasaray'ı finalde Fenerbahçe'yi devirip mutlu sona ulaşan Akhisarspor'un rakibi ise Kasımpaşa oldu. Çeyrek finalin son eşleşmesinde Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşacak.



YARI FİNALLER DE BELLİ



Kupada sadece çeyrek finaller değil, yarı final eşleşmeleri de belirlendi. Galatasaray ile Hatayspor eşleşmesinin galibi, Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe eşleşmesini kazanan ekiple bir üst turda mücadele verecek. Diğer ayakta ise Trabzonspor- Ümraniyespor eşleşmesinin galibi, Kasımpaşa ile Akhisarspor arasındaki mücadele sonunda turu atlayan takımla yarı finalde buluşacak. Final 16 Mayıs'ta Sivas'ta.



ÇEYREKTE 4 ŞAMPİYON VAR



Kupada geriye kalan 8 takımın 4'ü geçmişte mutlu sona ulaştı. Galatasaray 17 defa kupayı müzesine götürerek organizasyonun en başarılı takımı. Trabzonspor da 8 kez kupa kazandı. Göztepe'nin 2, Akhisarspor'un ise 1 kupası var.



ÜMRANIYESPOR ÇOK HIRSLI



Kupada Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Ümraniyespor, çeyrek finalde bir başka dev ekip Trabzonspor ile eşleşti. İstanbul temsilcisinde başkan Recep Yoğurtçu "Trabzonspor maçına en güçlü kadromuzla çıkacağız" diye konuştu.



'HATAYSPOR PES ETMEZ'



Başakşehir'i eleyen Hatayspor, çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşmenin mutluluğunu yaşıyor. Hatayspor Kulübünü temsilcisi Hasan Bozkurter "Galatasaray'ı misafir edeceğimiz için gururluyuz. Biz pes etmeyiz. Hedefimiz yarı final" dedi.