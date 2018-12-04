Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere kaldıkları Sivas Belediye Spor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir rakibe karşı oynadıklarını söyleyen Karaman, "Bulunduğu lig adına da kaliteli işler yapabilecek oyunculara sahip bir rakibe karşı oynadık. İki takım adına da son derece ciddi bir müsabaka oldu. Takım genelinde oynayabilecek bütün oyuncularımızı görme imkanı bulduk. Bizim açımızdan da iyi bir hazırlık oldu. Rakibimize bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum. Biz de bu maçı artık bırakıp lig maçına yarından itibaren hazırlıklara başlayıp aynı ciddiyetle, aynı disiplinle hazırlanacağız" dedi.

DAĞ: "TRABZONSPOR'U ELİMİZDEN KAÇIRDIK"

Sivas Belediye Spor Antrenörü Yılmaz Dağ ise Ziraat Türkiye Kupası'na kulüp olarak ayrı bir motivasyon ve heyecan kattıklarını söyledi. Kupada Türkiye'nin güzide takımları arasında yer alan Trabzonspor ile karşılaştıklarını söyleyen Dağ, "Özellikle futbolcularımız Türkiye'nin güzide kulüplerinden Trabzonspor'la oynamamıza rağmen ellerinden geleni yaptılar. Ufak tefek hatalar haricinde çok güzel bir müsabaka ortaya koydular. Bunun neticesinde sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldık. Ama ufak hatalar dışında girdiğimiz pozisyonlar, oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadeleden dolayı hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Trabzonspor'u bugün kendi sahamızdaki müsabakada elimizden kaçırdığımızı düşünüyorum.

Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik, daha farklı bir skorla camiamızı sevindirebilirdik. Ama yine canları sağ olsun. Çok güzel bir oyun ve çok güzel goller sonucu sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldık" diye konuştu.