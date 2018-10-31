Göztepe, kupa maçına hazır
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Bölgesel Amatör Lig ekibi Çengelköy Futbol Yatırımları'nı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı
Türkiye Kupası 31 Ekim 2018, Çarşamba
Güncelleme: 31 Ekim 2018, Çarşamba 17:30
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde taktik çalışması gerçekleştirdi
Sarı-kırmızılı ekipte Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin ve Deniz Kadah, antrenmanda yer almadı.
Göztepe ile Çengelköy Futbol Yatırımları arasında İzmir Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada, hakem Erkan Özdamar görev yapacak.
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