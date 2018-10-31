 Göztepe, kupa maçına hazır - Türkiye Kupası - 31 Ekim 2018 Çarşamba

Göztepe, kupa maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Bölgesel Amatör Lig ekibi Çengelköy Futbol Yatırımları'nı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı

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Türkiye Kupası 31 Ekim 2018, Çarşamba

Güncelleme: 31 Ekim 2018, Çarşamba 17:30

Göztepe, kupa maçına hazır

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde taktik çalışması gerçekleştirdi

Sarı-kırmızılı ekipte Adama Traore, Kerem Atakan Kesgin ve Deniz Kadah, antrenmanda yer almadı.

Göztepe ile Çengelköy Futbol Yatırımları arasında İzmir Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada, hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

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