Okan Buruk: "Ziraat Türkiye kupası finalinin Diyarbakır'da, yeni bir stadyumda oynanması bizim için çok anlamlı"

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise şöyle konuştu:



"Teleset Mobilya Akhisarspor olarak çok önemli bir organizasyonun sonunda ilk defa final oynamanın gururunu yaşarken, bir yandan da sezon başında belirlediğimiz Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşmak için de önümüzdeki son sınavı başarıyla geçmeye çalışacağız. Bu kadar büyük bir organizasyonun bir parçası olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmenin heyecanını yaşıyoruz. Bölgesel Amatör Lig dahil, Türkiye'nin bütün liglerinden takımların bir arada yarışması, hepsinin birbirleriyle karşılaşması ve takımların, seyircilerin bu paylaşım içerisinde beraber bulunabilmesi, bizlere kupanın ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu net bir şekilde anlatıyor. 24Erzincanspor maçı ile başladığımız, Ankara Demirspor, Boluspor, ardından Kayserispor ve Galatasaray ile devam ettiğimiz serüveni, Fenerbahçe kupa finali ile noktalayacağız. Bu finalde sadece Akhisarsporluların değil, bütün Türkiye'nin takımı olma yolunda üzerimize çok önemli bir görev düşüyor. Final oynamak çok önemli bir başarı bizim için ama finali kazanmak çok daha büyük bir başarı olacaktır. Günün sonunda çok değerli rakibimiz Fenerbahçe'ye karşı, güzel bir atmosferde ve içinde sadece futbolun olduğu güzel bir oyunla kupayı kazanmak istiyoruz."

Yazısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanı sıra sponsorlara da teşekkür eden Buruk, "Bizi destekleyen taraftarımıza, maçlarda süre alan tüm oyuncularımıza ve bütün çalışanlarımıza, bu finalde ve bu başarının içinde oldukları için de tekrar teşekkür ediyorum. Finalin Diyarbakır'da, yeni bir stadyumda oynanması bizim için ayrıca çok anlamlı. Futbolu seven, belki uzun zamandır böyle bir organizasyondan uzak kalmış bir şehirde bir Anadolu takımı olarak bu finalin içinde olmak da bize ayrı bir gurur veriyor" dedi.