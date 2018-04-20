Kadıköy'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Türk futboluna operasyon yapıldı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan kupadaki yarı final rövanş maçı, holiganların yol açtığı saha olayları nedeniyle yarıda kaldı.

Hakem 57. dakikada içeri girdi, 25 dakika sonra maç 0-0'ken tatil edildi. Şenol Güneş, tribünlerden atılan yabancı cisimlerden birinin başına isabet etmesiyle hastanelik oldu. Fenerbahçe ve Türk sporuna operasyon yapan holiganlar, futbolu katletti! Sarı-lacivertli takım, 3-0 hükmen mağlup ilan edilme tehlikesi ile karşı karşıya.







MAÇIN DEĞİL SÖZÜN BİTTİĞİ YER

Türk futbol tarihi dün, kara gecelerinden birini daha yaşadı. "Türkiye'yi kucaklıyor" sloganıyla futbol zevkini yaşatan Ziraat Türkiye Kupası'na gölge düşürüldü. Fenerbahçe ve Beşiktaş yarı final mücadelesinde 2-2'nin rövanşında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ambiyans, zemin, hava, coşku... Her şey muhteşemdi. Karnaval havasında başlayan derbi sahada zaman zaman oyuncuların tartışmalarıyla gerilse de devam ediyordu. Ancak ilk yarıda tribünlerde başlayan taşkınlıklar ikinci devrede ayyuka çıktı. Şenol Güneş'in başına isabet eden yabancı madde ise bardağı taşıran son damlaydı. Beşiktaşlı futbolcular ve hakemlerin soyunma odasına gidişi sonrası mücadelenin tatil edildiği açıklandı. Futbolun güzellikleri kendini bilmezlere kurban edildi.