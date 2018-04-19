Başsavcılık soruşturma başlattı!
İstanbul Anadolu Başsavcılığı, Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe
Güncelleme: 19 Nisan 2018, Cuma 00:14
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