 Başsavcılık soruşturma başlattı! - Türkiye Kupası - 20 Nisan 2018 Cuma

Başsavcılık soruşturma başlattı!

İstanbul Anadolu Başsavcılığı, Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

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Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe

Güncelleme: 19 Nisan 2018, Cuma 00:14

Başsavcılık soruşturma başlattı!

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