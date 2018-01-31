Zoraki değişiklik
Türkiye Kupası 31 Ocak 2018, Çarşamba
Güncelleme: 31 Ocak 2018, Çarşamba 01:16
Gökhan Gönül, 11'de başladığı karşılaşmayı tamamlayamadı. İlk yarıda aldığı bir darbe sonucu yerde kalan tecrübeli futbolcu, ikinci yarı öncesi yerini Adriano'ya bıraktı. Yıldız oyuncu, sahada kaldığı süre içinde sağ bekte görevini başarıyla yerine getirdi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Talisca, Hopf'un hatasını aff...
-
Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı...
-
Ayakkabılarını bile biz verdi...
-
Vodafone Park’ta gerginlik