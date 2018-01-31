 Zoraki değişiklik - Türkiye Kupası - 31 Ocak 2018 Çarşamba

Zoraki değişiklik

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Türkiye Kupası 31 Ocak 2018, Çarşamba

Güncelleme: 31 Ocak 2018, Çarşamba 01:16

Gökhan Gönül, 11'de başladığı karşılaşmayı tamamlayamadı. İlk yarıda aldığı bir darbe sonucu yerde kalan tecrübeli futbolcu, ikinci yarı öncesi yerini Adriano'ya bıraktı. Yıldız oyuncu, sahada kaldığı süre içinde sağ bekte görevini başarıyla yerine getirdi.

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