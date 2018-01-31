Vodafone Park’ta gerginlik
Karşılaşmanın 75. dakikasında saha karıştı
Türkiye Kupası 31 Ocak 2018, Çarşamba
Güncelleme: 31 Ocak 2018, Çarşamba 01:17
Politevich'in Oğuzhan Özyakup'a yaptığı sert müdahale sonrası Caner Erkin de Belaruslu futbolcuya omuz atıp, yere düşürdü. Orta alandaki taç çizgisinde yaşanan olay sonrası iki takım yedek kulübeleri hareketlendi. Futbolcuların yaşadığı kısa süreli gerginliğin ardından hakem Serkan Çınar, Caner ve Politevich'i sarı kartla cezalandırdı.
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