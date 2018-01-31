Şov 2 maçla sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final şöleni 2 maçla devam ediyor. Kupada tarih yazan TFF 1. Lig’den Giresun, Fenerbahçe’yi konuk ederken, Akhisar da Kayseri’yi ağırlayacak. Heyecan kasırgası A Spor ve A2 kanallarında yaşanacak

Turkuvaz Medya'nın 3 yıl daha futbolseverlerle buluşturacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının heyecanı bugün oynanacak 2 karşılaşmayla devam ediyor. Türkiye'nin Kupası'nda dev şölen, A2'de saat 18.30'da Akhisarspor- Kayserispor maçıyla start alacak. Kupada tarih yazıp Süper Lig lideri Başakşehir'i eleyen, çeyrek finaldeki tek alt lig takımı olan, TFF 1. Lig'de zirveye oynayan Giresunspor'la kupanın favorilerinden F.Bahçe'nin düellosu ise saat 20.30'da A Spor ekranlarında futbolseverlerin kupa gecesine renk katacak. Kupa haftasında A Spor ve A2 kanallarında, gün boyu canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konukların yorumlarıyla dev şölenin nabzı tutulacak.