Matador işbaşında

Beşiktaş'ın gol silahı Alvaro Negredo, Ziraat Türkiye Kupası'nda gollerine devam ediyor. 5. tur ilk maçında Manisaspor ağlarını 5 kez havalandıran İspanyol yıldız, son 16'da da Osmanlıspor'a karşı bir kez gol sevinci yaşamıştı. Tecrübeli futbolcu, dün akşam Vodafone Park'ta da Gençlerbirliği'ni boş geçmedi. 90 dakika sahada kalan 32 yaşındaki futbolcu, 74. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi.



EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Attığı golle Kartal'ı öne geçiren Negredo, attığı golün yanı sıra futboluyla da tam puan aldı. Arkadaşlarına pozisyon hazırlayan yıldız golcü, savunmaya da destek verdi. Maçın ardından konuşan Negredo, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtip, "Mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda en iyisini yapacağız" diye konuştu.