Kupa sınavı A Spor'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demir ve İstanbulspor engellerini aşan Fenerbahçe, çeyrek finalde ilk maça bugün çıkacak. Süper Lig'de haftayı Trabzonspor beraberliğiyle kapatan sarı-lacivertliler, kupada Akın Çorap Giresunspor'a konuk olacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma Atatürk Stadı'nda oynanacak. 20.30'da başlayacak bu önemli mücadele A Spor ekranlarından yayınlanacak.



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Giuliano, Vincent Janssen, Luis Neto, Şener Özbayraklı ve Martin Skrtel forma giyemeyecek. Çeyrek finalin rövanşı ise 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.



GİRESUN'DAN İDDİALI SÖZLER

Giresunspor Asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, zorlu maç öncesi iddialı konuştu. F.Bahçe'den çekinmediklerini söyleyen Kazancıoğlu, "Yarı finale yükselirsek sürpriz olmaz" dedi.



