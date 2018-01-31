Kupa sınavı A Spor'da
Ligde haftayı Trabzonspor beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe, bugün Ziraat Türkiye Kupası’nda sahne alacak. Sarı-lacivertliler, 20.30’da başlayacak çeyrek final maçında Giresunspor’a konuk olacak
Türkiye Kupası 31 Ocak 2018, Çarşamba
Güncelleme: 31 Ocak 2018, Salı 23:56
Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demir ve İstanbulspor engellerini aşan Fenerbahçe, çeyrek finalde ilk maça bugün çıkacak. Süper Lig'de haftayı Trabzonspor beraberliğiyle kapatan sarı-lacivertliler, kupada Akın Çorap Giresunspor'a konuk olacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma Atatürk Stadı'nda oynanacak. 20.30'da başlayacak bu önemli mücadele A Spor ekranlarından yayınlanacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Giuliano, Vincent Janssen, Luis Neto, Şener Özbayraklı ve Martin Skrtel forma giyemeyecek. Çeyrek finalin rövanşı ise 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
GİRESUN'DAN İDDİALI SÖZLER
Giresunspor Asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, zorlu maç öncesi iddialı konuştu. F.Bahçe'den çekinmediklerini söyleyen Kazancıoğlu, "Yarı finale yükselirsek sürpriz olmaz" dedi.
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