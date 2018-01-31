İmzalar bugün

Kartal'ın yeni transferleri Vagner Love ve Cyle Larin, bugün imzaları atıyor. Basının karşısına çıkacak olan iki yıldız futbolcuyla birlikte başkan Fikret Orman da yer alacak. Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek imza töreni saat 14.30'ta başlayacak.