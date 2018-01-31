İmzalar bugün
Türkiye Kupası 31 Ocak 2018, Çarşamba
Güncelleme: 31 Ocak 2018, Çarşamba 01:15
Kartal'ın yeni transferleri Vagner Love ve Cyle Larin, bugün imzaları atıyor. Basının karşısına çıkacak olan iki yıldız futbolcuyla birlikte başkan Fikret Orman da yer alacak. Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek imza töreni saat 14.30'ta başlayacak.
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