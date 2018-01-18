Kupa heyecanı A Spor’da
G.Saray, hazırlık kampının ardından ilk ciddi sınavına bugün çıkacak. Aslan, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Bucaspor’a konuk olacak. A Spor’dan yayınlanacak bu karşılaşma 20.30’da başlayacak.
Türkiye Kupası 18 Ocak 2018, Perşembe
Güncelleme: 18 Ocak 2018, Perşembe 00:22
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşlarında bugün Galatasaray sahne alacak. Sarı-kırmızılılar, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği TFF 2. Lig takımlarından Bucaspor'a konuk olacak. Yeni Buca Stadı'nda 20.30'da başlayacak bu karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlanacak. Fatih Terim'in öğrencileri, Antalya'daki ikinci yarı öncesi hazırlık kampının ardından ilk ciddi sınavını verecek. Daha önce Bucaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 4 maçı da kazanan Galatasaray, rakibine karşı yine avantajlı bir şekilde sahaya çıkacak. Bu arada hakem Serkan Tokat'ın düdük çalacağı karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kale arkası: 75 TL, misafir tribün: 90 TL, maraton: 100 TL, kapalı ve balkon tribün: 150 TL, VIP: 200 TL, loca: 250 TL.
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