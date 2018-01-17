Liderin zor sınavı A Spor'da

Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. Son 16'da rövanş heyecanı bugün oynanacak 3 maçla devam ediyor. Osmanlı-Beşiktaş ve Akhisar-Boluspor maçlarının yanı sıra günün sonucu merakla beklenen kritik mücadelede Süper Lig lideri Başakşehir, 3-1 yenildiği Giresunspor karşısında çeyrek final aşkına son kozunu A Spor ekranlarında oynayacak. Birbirinden çekişmeli maçlar Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.