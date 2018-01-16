Le Guen: Bazıları saygıyı unuttu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği'ne elenen Bursaspor cephesinde bu maçın hayal kırıklığı yaşandı. Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Paul Le Guen, "Hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek istiyorum. Elendik, kupanın dışında kaldık. Elimizden gelen maksimum eforu sarf ettik. İlk gole rağmen başımızı dik tuttuk, bir şekilde döndük, yeterince iyi değildik ama yeterince şanslı da değildik. Son dakikada direkten dönen top içeri girseydi, turu atlayan taraf olacaktık. Bugün nasıl savaştıysak, bunu sonraki maçlarda da gösterebilirsek eminim ki sezonun geri kalanı için güzel anlar yaşayacağız" dedi.



İlk maçta da son dakikalarda bir toplarının direkten döndüğüne işaret eden Le Guen, "Bazı günler şanslısınızdır, bazı günler şanssızsınızdır ama bu 2 maç özellikle şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Jires Kembo, 90 dakika oynamaya hazır değil. Maç öncesinde de onu son 30 dakika oyuna almayı düşündüm. Normal bir değişiklikti, sol açık olduğunu düşünürsek bu değişikliğin neden normal olduğunu herkes görür" diye konuştu.

Son anlardaki yaşanan gerginliğe de değinen Le Guen, şöyle konuştu:



"Hakem hakkında çok fazla şey söylemeyeceğim, alışkın değilim hakemler özelinde konuşmaya. Konuşmak istediğim şeyler var ama konuşmamam herkesin iyiliği için iyi olacak. Altını çizmek istediğim bir konu var, saygı. Saygı çok önemli, kazanan da olsanız kaybeden de olsanız, saygı unsurununu atlamamalısınız. Birileri bunu atladı bugün, saygıyı unuttular. Bugün itibarıyla bu beni mutsuz etti. Her şeyi gördüğümü söyleyemem ama tekrar etmem gereken konu şu, rakibe saygı şartlar ne olursa olsun unutulmamalı."



