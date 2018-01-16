Bursaspor - Gençlerbirliği maçı sonrası ortalık karıştı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Bursaspor, 1-0'ın rövanşında rakibini 2-1 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın sonlarına doğru ise saha karıştı. Uzatma dakikalarında Gençlerbirliği Yardımcı Antrenörü Gökhan Tokgöz ile Bursasporlu futbolcu Titi sözlü diyaloğa girerken, yaşanan bu gerilim karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte alevlendi.







Her iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri birbirlerine sözlü ve fiili tepki gösterdi. Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat arasında tartışma çıktığı görülürken, tartışmanın sürdüğü sırada tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı. Gerginliğin soyunma odası koridorlarında da devam ettiği bildirildi.



