 Varsa yoksa final - Türkiye Kupası - 29 Aralık 2017 Cuma

Varsa yoksa final

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Türkiye Kupası 29 Aralık 2017, Cuma

Güncelleme: 29 Aralık 2017, Cuma 01:12

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Giresunspor'un gözü yüksekte... Haklı bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör Metin Diyadin, "Başlangıç düdüğünden itibaren aynı disiplinle mücadele ettik. Kupada hedefimiz final oynamak ve bu şehre bir ilki yaşatmak" ifadesini kullandı.

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