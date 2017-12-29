Varsa yoksa final

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Giresunspor'un gözü yüksekte... Haklı bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör Metin Diyadin, "Başlangıç düdüğünden itibaren aynı disiplinle mücadele ettik. Kupada hedefimiz final oynamak ve bu şehre bir ilki yaşatmak" ifadesini kullandı.