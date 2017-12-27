G.Saray-Bucaspor maçında gergin anlar!
Galatasaray'ın Bucaspor ile oynadığı mücadelede Tolga Ciğerci'ye Emre Toraman'ın yaptığı hareketler sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
Türkiye Kupası 27 Aralık 2017, Çarşamba
Güncelleme: 27 Aralık 2017, Çarşamba 10:25
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Bucaspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelede gergin anlar yaşandı.
Karşılaşmanın 63. dakikasında Tolga Ciğerci, rakip ceza alanının solunda rakibini klas bir hareketle geçmeye başladı, ancak geçemedi ve yerde kaldı. Bu hareketin üzerine Emre Toraman, Tolga Ciğerci'nin yanına gelerek tepki gösterdi ve fiziki müdahalede bulundu.
Maçın hakemi Ali Şansalan, yaşanan gerginliğin ardından Emre Toraman'a sarı kart gösterirken, Galatasaray taraftarları pozisyonun kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini belirtti ve kalan dakikalarda Emre Toraman'ın ayağına top geldiğinde oyuncuyu ıslıkladı.
İŞTE O ANLAR...
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