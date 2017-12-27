Gençler'den füze

Başkent temsilcisi, Skuletic’in 23’te ceza sahası dışından attığı sert şutla Bursaspor’u yendi. Kırmızı-siyahlılar bu sonuçla rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Gençlerbirliği, Bursaspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmaya ev sahibi Gençlerbirliği, ideal 11'ine yakın bir kadroyla çıkarken, Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen, genç ve fazla forma şansı bulamayan futbolcularıyla mücadeleye ba şladı. 23. dakikada Ertuğrul Ersoy'un Gençlerbirliği ceza alanı içinden sert şutunda, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra oyun alanını terk etti.







Aynı dakika içinde topu oyuna sokan ev sahibi ekip, meşin yuvarlağı Sırp golcüsü Skuletic ile buluşturdu. Bu futbolcunun Bursaspor ceza alanına girmeden sağ çaprazdan sert şutunda, top ağlarla buluştu: 1-0. 65. dakikada Ahmet Oğuz'un Bursaspor kalesini karşıdan gören pozisyonda şutunda, topu Muhammed Şengezer kontrol etti. 84. dakikada serbest vuruş kullanan Ahmet Oğuz'un sert şutunda, topu kaleci Muhammed Şengezer, kornere çeldi. Maç, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı, ev sahibi rövanş öncesi avantaj elde etti.