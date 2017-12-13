Bir bir ilerliyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Beşiktaş, deplasmanda Manisaspor ile 1-1'lik berabera kaldı. İlk maçı 9-0 kazanan Beşiktaş, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı. Beşiktaş'ın golünü 14. dakikada Aras Özbiliz kaydetti. Ev sahibi Manisaspor'un golünü ise 53. dakikada Axel Meye attı. Aras ceza sahasına doğru topla ilerledikten sonra Negredo ile verkaç yaptı. Topla tekrar buluşan Aras ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya vuruşunu gerçekleştirdi ve topa ağlara yolladı: 1-0. İlk yarı bu skorla kapanırken, ikinci yarıda daha çok topla oynayan ve rakip alanda pozisyon arayan taraf Beşiktaş olurken, golü Manisaspor buldu. Zahit kaleci ile karşı karşıya vuruşunu gerçekleştirdi. Direkten dönen topa Axel Meye uçarak göğsüyle dokundu ve top ağlarla buluştu. 54. dakikada Axel Meye'nin golüyle skor 1-1 oldu. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi ve tur atlayan takım Beşiktaş oldu.





BEŞİKTAŞLI futbolcular maç sonunda taraftarlarını selamlarken, üçlü çektiren isim genç kaleci Utku Yuvakuran oldu. Utku, "Fabri ve Tolga ağabeyden öğreneceğim çok şey var. Bunu yaparak iyi yerlere gelmeyi planlıyorum. Bu maçta da dostluk kazandı" dedi.İLK maçtaki skordan dolayı bu rövanşın tabela anlamında bir önemi olmadığı için Şenol hoca gözüyle baktım maça!. Gençleri, özellikle Alpay'ı beğendim. Takımda fazla şans vermediğim Orkan ve Medel, "Biz buradayız" diyorlar. Talisca hala vurdumduymaz, bu oyuncuya dikkat! Caner maç eksiğini tamamlamak için çok çalıştı, Pektemek de öyle.. Aras dahi çok gayretliydi. Negredo tam bir profesyonel rakip ayırmıyor ve bu beni mutlu etti.