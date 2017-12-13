 Akhisarspor son 16 turuna yükseldi - Türkiye Kupası - 13 Aralık 2017 Çarşamba

Akhisarspor son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Ankara Demirspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Akhisarspor turu geçen taraf oldu.

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Türkiye Kupası 13 Aralık 2017, Çarşamba

Güncelleme: 13 Aralık 2017, Çarşamba 16:21

Süper Lig ekibi TM Akhisarspor, TFF 3. Lig ekibi Ankara Demirspor'u konuk etti. 7. dakikada Burak Sürmeli ile öne geçen konuk ekibe 34. dakikada Olcan Adın yanıt verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sonlandı.

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 15 Aralık Cuma günü yapılacak.

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