Akhisarspor son 16 turuna yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Ankara Demirspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Akhisarspor turu geçen taraf oldu.
Türkiye Kupası 13 Aralık 2017, Çarşamba
Güncelleme: 13 Aralık 2017, Çarşamba 16:21
Süper Lig ekibi TM Akhisarspor, TFF 3. Lig ekibi Ankara Demirspor'u konuk etti. 7. dakikada Burak Sürmeli ile öne geçen konuk ekibe 34. dakikada Olcan Adın yanıt verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sonlandı.
İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 15 Aralık Cuma günü yapılacak.
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