Akhisarspor son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Ankara Demirspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Akhisarspor turu geçen taraf oldu.

Süper Lig ekibi TM Akhisarspor, TFF 3. Lig ekibi Ankara Demirspor'u konuk etti. 7. dakikada Burak Sürmeli ile öne geçen konuk ekibe 34. dakikada Olcan Adın yanıt verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sonlandı.

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 15 Aralık Cuma günü yapılacak.



