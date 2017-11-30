 Sivasspor 90’da güldü - Türkiye Kupası - 30 Kasım 2017 Perşembe

Sivasspor 90’da güldü

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Türkiye Kupası 30 Kasım 2017, Perşembe

Güncelleme: 30 Kasım 2017, Çarşamba 22:33

KUPADA Sivas çok zorlandığı karşılaşmada, 2. Lig Kırmızı Grup'tan Buca'yı son dakika golüyle 2-1 yendi. A Spor'daki maçta 63'te Abdullah'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Yiğido, 77'de Saruhan'a engel olamadı. 90'da penaltıdan Muhammet, sürprize izin vermedi.

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