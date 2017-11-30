 Paşa’ya Bolu şoku! - Türkiye Kupası - 30 Kasım 2017 Perşembe

Paşa’ya Bolu şoku!

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Türkiye Kupası 30 Kasım 2017, Perşembe

Güncelleme: 30 Kasım 2017, Çarşamba 22:35

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda ilk sürpriz Boluspor'dan geldi. TFF 1. Lig ekibi, Süper Lig'in flaş takımlarından Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 yenerek, rövanş için büyük avantaj yakaladı. Kırmızı-beyazlılar, 28'de Pedro Franco, 59'da penaltıdan İrfan ve 83'te Andre Santos'la güçlü rakibini devirdi. Paşa'nın tek golü 70'te Rangel'den geldi.

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