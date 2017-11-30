Manyama şov
Yeşil-beyazlılar, bu sezon ilk kez siftah yapan 10 numarasının 2 gol, 1 asistle yıldızlaştığı A Spor’daki maçta, 3. Lig’den Batman’ı 3-0’la devirip rövanş için büyük avantaj sağladı
Türkiye Kupası 30 Kasım 2017, Perşembe
Güncelleme: 30 Kasım 2017, Çarşamba 22:32
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda son şampiyon A.Konya, Batman'da sahaya indi. Yeşil-beyazlılar, 3. Lig 1. Grup'ta yer alan kırmızı-beyazlılar karşısında zorlanmadan 3-0 kazandı. Sezon başında transfer edilen Manyama, Batman'da yıldızlaştı. 2 gol, 1 asistle oynayan 27 yaşındaki G.Afrikalı orta saha, bu sezonki 6. maçında (lig 5, kupa 1) ilk gol ve asistini gerçekleştirdi.
ŞİFO'YA İLK 11 MESAJI
Konyaspor'un Batman galibiyetinde başrolü oynayan Manyama, Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'e "ilk 11'e hazırım" mesajı verdi.
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