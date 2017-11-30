Manyama şov

Yeşil-beyazlılar, bu sezon ilk kez siftah yapan 10 numarasının 2 gol, 1 asistle yıldızlaştığı A Spor’daki maçta, 3. Lig’den Batman’ı 3-0’la devirip rövanş için büyük avantaj sağladı