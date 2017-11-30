Karabük kupada moral buldu
Türkiye Kupası 30 Kasım 2017, Perşembe
Güncelleme: 30 Kasım 2017, Çarşamba 22:33
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kardemir Karabükspor, sahasında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u ağırladı. Ligde zor günler geçiren ev sahibi ekip, 36'da Seleznov ve 45'te Serdar'ın golleriyle 2-1 kazanarak avantaj elde etti. Konuk ekibin tek sayısı 63'te Şaban'dan geldi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Fener demir gibi
-
Ozan Tufan neden kadroda yok? Kocaman'dan...
-
Janssen'den klas gol | TIKLA ...
-
Paşa’ya Bolu şoku!