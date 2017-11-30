 Karabük kupada moral buldu - Türkiye Kupası - 30 Kasım 2017 Perşembe

Karabük kupada moral buldu

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Türkiye Kupası 30 Kasım 2017, Perşembe

Güncelleme: 30 Kasım 2017, Çarşamba 22:33

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kardemir Karabükspor, sahasında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u ağırladı. Ligde zor günler geçiren ev sahibi ekip, 36'da Seleznov ve 45'te Serdar'ın golleriyle 2-1 kazanarak avantaj elde etti. Konuk ekibin tek sayısı 63'te Şaban'dan geldi.

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