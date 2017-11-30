 İlk maçlarda son raunt - Türkiye Kupası - 30 Kasım 2017 Perşembe

İlk maçlarda son raunt

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur ilk maçlarının heyecanı bugün 5 maçla sona eriyor. Geçen yılın finalisti M.Başakşehir, Kahramanmaraş deplasmanında ter dökerken, Erzurum-Trabzon, Orhangazi-Antalya, Giresun-Alanya ve Kayseri-Eyüp karşılaşmaları da nefesleri kesecek

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Türkiye Kupası 30 Kasım 2017, Perşembe

Güncelleme: 30 Kasım 2017, Çarşamba 22:31

İlk maçlarda son raunt

TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını 3 yıl daha Türkiye'yle buluşturuyor, futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. 32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği 5. turda ilk maçların heyecanı bugün 5 maçla sona eriyor. Geçen yılın finalisti M.Başakşehir, Kahramanmaraş deplasmanında ter dökerken, Erzurum-Trabzon, Orhangazi-Antalya, Giresun-Alanya ve Kayseri- Eyüp maçları da nefesleri kesecek. Dev şölende rövanşlar 12, 13 ve 14 Aralık tarihlerinde oynanacak. TURKUVAZ Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya kanallarında olacak.

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