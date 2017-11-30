Başakşehir, deplasmanda rahat

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, TFF 2. Lig temsilcisi Kipaş Kahramanmaraşpor'u 3-1 yendi.



22. dakikada sağ kanattan bindirme yapan Medipol Başakşehir'de Hakan'ın içeri gönderdiği topu ceza alanında Mehmet karşıladı ve boşa kaçan Mevlüt'ün önüne bıraktı. Mevlüt ise boş pozisyonda topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 0-1

44. dakikada sol kanattan bindirme yapan Kahramanmaraşspor'da Devrim'in içeri aktardığı topu alan Timur topu içeri kaçan Yakup Ramazan'a aktardı. Yakup, yarım vole ile topu filelerle buluşturdu. 1-1

45. dakikada müsabakanın ilk yarısının uzatma dakikalarında ani bir pozisyon yakalayan Medipol Başakşehir ceza yayının dış alanından serbest vuruş kazandı. Hakan ile kullanılan serbest vuruşta içeri aktarılan top defanstan dönerken pozisyonu takip eden İrfan topu ağlarla buluşturdu. 1-2

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

73. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Uğur, topu ters kanata aktardı. Topla buluşan Napoleoni'nin sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



