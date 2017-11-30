Avantaj Timsah’ın
Türkiye Kupası 30 Kasım 2017, Perşembe
Güncelleme: 30 Kasım 2017, Çarşamba 22:34
BURSASPOR, Adanaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek tur kapasını araladı. 22 yaşındaki genç yıldızı Furkan Soyalp'in golleriyle (17 ve 41) ilk yarıyı 2-0 önde kapayan yeşil-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçından avantajlı bir skorla ayrıldılar. A Spor'dan yayınlanan bu karşılaşmanın rövanşı, 12 Aralık'ta Bursa'da oynanacak.
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