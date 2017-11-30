Antalyaspor avantajı kaptı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Antalyaspor, deplasmanda Orhangazi Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor, 3. Lig ekibini Orhangazi Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj sağladı.
Türkiye Kupası 30 Kasım 2017, Perşembe
Güncelleme: 30 Kasım 2017, Perşembe 15:28
Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller 49. dakikada ve 83. dakikada penaltıdan Emre Güral, 79. dakikada Charles'dan geldi.
Antalyaspor'un yıldızları Nasri ve Eto'o ise mücadelede kadroda yer almadı.
Antalyaspor, 5. tur rövanşında Orhangazi Belediyespor'u 12 Aralık'ta konuk edecek.
Kupa maçı ile moral bulan Antalyaspor, Süper Lig'de hafta sonu son haftalarda yükselişe geçen Trabzonspor ile karşılaşacak.
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