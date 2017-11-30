Antalyaspor avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Antalyaspor, deplasmanda Orhangazi Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor, 3. Lig ekibini Orhangazi Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj sağladı.