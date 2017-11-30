Alanya'ya Giresun darbesi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor deplasmanında büyük bir şok yaşadı. Süper Lig ekibi, 5. tur ilk maçında deplasmanda Giresunspor'a 4-2 mağlup oldu.

TFF 1.Lig ekibi Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dajkikada Oğuzhan Öztürk, 17. dakikada Mert Örnek, 19. dakikada Jones Carioca ve 52. dakikada Maurice Dale kaydetti.

Yedek ağırlıklı bir kadro ilr maça çıkan Alanyaspor'un golleri ise 42. dakikada Yusuf Çoban ve 45. dakikada Taha Yalçıner'den geldi:

Alanyaspor ile Giresunspor 12 Aralık'ta rövanş maçında Alanya'da karşı karşıya gelecek.



