Valilikten memurlara maç izni
Türkiye Kupası 29 Kasım 2017, Çarşamba
Güncelleme: 29 Kasım 2017, Çarşamba 00:28
ŞEHİR Stadı'nın yıkılmasıyla maçlarını Kafkas Üniversitesi Stadı'nda oynayan Kars 36 Spor'un, G.Birliği mücadelesine şehir sakinleri büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin yetersiz oluşu nedeniyle çok sayıda taraftar maçları tel örgülerin arkasından izlemek zorunda kaldı. Kars Valiliği de maç için memurlara iki saat idari izin verdi. İzinle maça giden memurlar, takımlarına destek verdi.
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