Valilikten memurlara maç izni

ŞEHİR Stadı'nın yıkılmasıyla maçlarını Kafkas Üniversitesi Stadı'nda oynayan Kars 36 Spor'un, G.Birliği mücadelesine şehir sakinleri büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin yetersiz oluşu nedeniyle çok sayıda taraftar maçları tel örgülerin arkasından izlemek zorunda kaldı. Kars Valiliği de maç için memurlara iki saat idari izin verdi. İzinle maça giden memurlar, takımlarına destek verdi.