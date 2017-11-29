Sivasspor son dakikada güldü

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Sivasspor, Bucaspor'u konuk etti. Abdullah'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, Saruhan'ın golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi. Muhammet Demir 90. dakikada penaltıdan attığı golle Sivasspor'u 2-1'lik galibiyete taşıdı.



