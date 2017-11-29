Şampiyon sahne alıyor
Kupada bugün geçen yılın şampiyonu A.Konyaspor, saat 13.00’te Batman Petrol deplasmanında sahaya iniyor Ayrıca F.Bahçe-Adana Demirspor, Kasımpaşa-Bolu, Sivas-Buca ve Karabük-İstanbul maçları da nefesleri kesecek. Birbirinden çekişmeli maçlar, şifresiz ve HD kalitesinde Turkuvaz Medya kanallarında yayınlanacak
Türkiye Kupası 29 Kasım 2017, Çarşamba
Güncelleme: 29 Kasım 2017, Çarşamba 00:16
TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını 3 yıl daha Türkiye'yle buluşturuyor, futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. 32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği 5. turda bugün geçen yılın şampiyonu A.Konya sahaya çıkıyor. Yeşil-beyazlılar, 3. Lig 1. Grup'tan Batman Petrol karşısında ter dökecek. Bugün ayrıca F.Bahçe- Adana Demirspor, Kasımpaşa-Bolu, Sivas-Buca ve Karabük-İstanbul maçları da futbolseverleri ekranlara kilitleyecek. Dev şölende rövanşlar 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. TURKUVAZ Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.
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