 Paul Le Guen: “Sonuçtan memnunum” - Türkiye Kupası - 29 Kasım 2017 Çarşamba

Paul Le Guen: “Sonuçtan memnunum”

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçları kapsamında Adanaspor’u deplasmanda 2-0 yenen Bursaspor'da Teknik Direktör Paul Le Guen, “Sonuçtan memnunum” dedi.

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Türkiye Kupası 29 Kasım 2017, Çarşamba

Güncelleme: 29 Kasım 2017, Çarşamba 22:06

Teknik Direktör Paul Le Guen, karşılaşma sonrası basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Öncelikle sonuçtan oldukça memnunum. Deplasman 2-0 galip gelmek. Daha farklı olabilirdi ama onlarında şansları oldu. Bir hayal kırıklığım var. Sakatlık oldu ve oyuncum önümüzdeki maçta oynayamayacak" ifadelerini kullandı.

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