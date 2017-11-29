Paşa'ya evinde Bolu darbesi
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Boluspor'a 3-1 mağlup oldu.
Türkiye Kupası 29 Kasım 2017, Çarşamba
Güncelleme: 29 Kasım 2017, Çarşamba 16:25
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Serkan Çınar yönetti.
Maçta Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Pedro Franco, 59. dakikada penaltıdan İrfan Başaran ve 83. dakikada Andre Santos kaydederken Kasımpaşa'nın tek golü 70. dakikada Michael Rangel'den geldi.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 12 Aralık Salı günü Bolu'da oynanacak.
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