Orkan hızlı başladı
Türkiye Kupası 29 Kasım 2017, Çarşamba
Güncelleme: 29 Kasım 2017, Salı 22:08
Gaziantep'ten alınan Orkan Çınar, Beşiktaş formasıyla ilk resmi karşılaşmasına çıktı. Genç oyuncu bu fırsatı kaçırmadı ve 24. dakikada Lens, 68'de ise Negredo'nun attığı gollerin asistini yaptı. 34. dakikada ise kalecinin üzerinden topu aşırtarak şık bir gole imza attı. Beşiktaş formasıyla ilk resmi golün atan genç oyuncu, "Psikolojik açıdan bu gol güzel oldu, çok mutluyum" diye konuştu.
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