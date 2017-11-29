Negredo: Rövanşı oynamadık

İspanyol forvet Negredo, "Bu goller, gelecek gollerin habercisi mi?" sorusuna "Umarım öyle olur, forvet oyuncuları olarak golle yaşıyoruz. Henüz ikinci maçı oynamadık, iki maçı oynamadan bir şey söylemek olmaz" yanıtını verdi. İspanyol forvet, "G.Saray maçı için taraftarlara gol sözü var mı?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Takım olarak savaşacağız. Öncelikli olan oynamam, oynamasam sonradan bile oyuna girsem takım için elimden geleni yapacağım."