Maç seçmiyoruz!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Manisaspor'u 9-0 gibi tarihi bir skorla geçtikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımın aldığı farklı skorla değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Güneş, "Skorla ilgili bakıp da, mükemmel demek de doğru değil, 0-0 berabere kaldığı Akhisar maçında da kötü demek doğru değil. Biz her maça aynı çıkıyoruz, bazen başarıp, bazen başaramıyoruz. Ligde bizim için kayıp puan fazla ama, buna takılıp kalmayacağız. Olmuşla, ölmüşün konuşulacak tarafı yok. Ama maç seçme gibi bir durum da söz konusu değil" dedi.



GOL ATSIN DİYE ALDIK

GÜNEŞ,4 gol atan, 1 de asist yapan Negredo için, "Bugün attığı goller önemli, ama bunlar tek başına ölçü değil, inşallah oynadığı zaman ligde de atacaktır. Zaten onun için aldık onu" derken; 1 gol atıp, 2 de asisti yapan Orkan için de "Çok başarılı, umarım yıldız bir oyuncu çıkar ortaya Türk futbolu için" yorumunu yaptı. Tecrübeli hoca, G.Saray maçı öncesi sakatlıklar için de şöyle konuştu: "Quaresma, Tosic, Pepe, Necip'in yarından (bugün) itibaren sakatlıkla ilgili durumlarına bakacağız."