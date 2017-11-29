Karabükspor'a 45 dakika yetti
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karabükspor, İstanbulspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi.
Türkiye Kupası 29 Kasım 2017, Çarşamba
Güncelleme: 29 Kasım 2017, Çarşamba 18:30
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