 Karabükspor'a 45 dakika yetti - Türkiye Kupası - 29 Kasım 2017 Çarşamba

Karabükspor'a 45 dakika yetti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karabükspor, İstanbulspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi.

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Türkiye Kupası 29 Kasım 2017, Çarşamba

Güncelleme: 29 Kasım 2017, Çarşamba 18:30

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karabükspor, İstanbulspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

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