Gençler Kars’ta zor da olsa kazandı

ZİRAAT Türkiye Kupası'ndaki tek amatör takım olan Bölgesel Amatör Lig 3. Grup temsilcisi Kars 36 Spor, 5. Tur'da Süper Lig'de zor günler geçiren G.Birliği'ni konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, Ümit Özat'ın öğrencileri 2. devrede açıldı. A Spor'dan yayınlanan maçta kırmızı-siyahlılar 52'de Murat ve 68'de Muriç'in golleriyle 4 karşılaşma sonra galibiyet yüzü görürken, rövanş öncesi avantaj sağladı. İlk yarıda Şükrü'yle bir topu direkten dönen yeşil-beyazlılar ise 86'da Burak'la gol bularak Başkent'e yine de umut taşımayı başardı.



Ligde kötü günler geçiren kırmızı-siyahlılar, Kars 36 Spor'u kupada 2-1 yenerek teselli buldu. Futbolcular galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadıol bularak Başkent'e yine de umut taşımayı başardı.