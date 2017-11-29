 Avrupa aşkına - Türkiye Kupası - 29 Kasım 2017 Çarşamba

Avrupa aşkına

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 29 Kasım 2017, Çarşamba

Güncelleme: 29 Kasım 2017, Çarşamba 00:19

KUPADA yarın Eyüp'ü ağırlayacak Kayseri'de Teknik Direktör Marius Sumudica, "Benim için Türkiye Kupası önemli. Çünkü Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu. O nedenle kupayı önemsiyoruz" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler