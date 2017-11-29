Avrupa aşkına
Türkiye Kupası 29 Kasım 2017, Çarşamba
Güncelleme: 29 Kasım 2017, Çarşamba 00:19
KUPADA yarın Eyüp'ü ağırlayacak Kayseri'de Teknik Direktör Marius Sumudica, "Benim için Türkiye Kupası önemli. Çünkü Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu. O nedenle kupayı önemsiyoruz" diye konuştu.
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