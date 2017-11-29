Avantaj Osmanlı'da

İki Süper Lig ekibinin A Spor’daki mücadelesinde Doukara’nın golüne Dening karşılık verdi. 75’te Regattin ve 88’de Hasan, mor-sarılılara iki farklı avantajı getirdi

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında iki Süper Lig temsilcisi karşı karşıya geldi. Osmanlıspor, ligin ilk haftasında Malatya'da 3-1 yenildiği rakibini aynı skorla devirerek kupada rövanşı aldı. İlk yarıda Doukara'nın golüyle öne geçen Osmanlı'da aynı oyuncu direği de geçemedi. İkinci yarıda Malatya, 57'de Eren'in pasıyla topla buluşan Dening'in kaleciyle karşı karşıya düzgün vuruşuyla eşitliği sağladı. Malatya'nın beraberlik sevinci ise fazla uzun sürmedi. 75'te Regattin, 88'de Hasan Kılıç ağları sarsarak, Başkent ekibine iki farklı zaferle birlikte, rövanşta avantaj sağladı.

'Net skor aldık'

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, eski takımına karşı kupada aldıkları galibiyet için, "3-1'lik net bir skorla Yeni Malatya'yı yendik, Üstüne koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.