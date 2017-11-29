Akhisar kupada 3 golle moral buldu

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Akhisarspor, Başkent'te Ankara Demirspor karşısında zorlanmadı. A Spor'daki maçta 3. Lig 2. Grup'ta 3. sıradaki rakibini 3-0 deviren Ege ekibi, rövanş için büyük bir avantaj sağladı. Her iki takımın da birer topunun direkten döndüğü maçta Akigo, 20'de Burak'ın kendi kalesine, 23'te Hora ve 68'de Barbosa'nın golleriyle farka koştu. Bu sonuçla birlikte ligde 5 maçtır kazanamayan yeşil-siyahlılar kupada moral buldu.



'8-9 fark olurdu'

AKHİSAR Teknik Direktörü Okan Buruk, kupaya önem verdiklerini belirterek, "2. yarıda rakibin 2-3 pozisyonu vardı ama biz girdiğimiz pozisyonları atabilseydik, 8-9 farkı yakalayabilirdik" dedi.