50 taraftar izledi

Beşiktaş, Manisa karşısında taraftarından yoksun kaldı. Kupada geçen sezon Fenerbahçe ile evinde oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlı ekip, bu cezasını Manisa karşısında çekti. Beşiktaş taraftarının olmadığı karşılaşmayı 50 kadar Manisaspor taraftarı takip etti. Onlar da maç sonrasında "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.