50 taraftar izledi
Türkiye Kupası 29 Kasım 2017, Çarşamba
Güncelleme: 29 Kasım 2017, Salı 22:06
Beşiktaş, Manisa karşısında taraftarından yoksun kaldı. Kupada geçen sezon Fenerbahçe ile evinde oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlı ekip, bu cezasını Manisa karşısında çekti. Beşiktaş taraftarının olmadığı karşılaşmayı 50 kadar Manisaspor taraftarı takip etti. Onlar da maç sonrasında "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Türkiye Kupası 5.Tur'da atılan...
-
Valilikten memurlara maç izni
-
Gençler Kars’ta zor da olsa k...
-
Avrupa aşkına