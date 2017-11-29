 50 taraftar izledi - Türkiye Kupası - 29 Kasım 2017 Çarşamba

50 taraftar izledi

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Türkiye Kupası 29 Kasım 2017, Çarşamba

Güncelleme: 29 Kasım 2017, Salı 22:06

Beşiktaş, Manisa karşısında taraftarından yoksun kaldı. Kupada geçen sezon Fenerbahçe ile evinde oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlı ekip, bu cezasını Manisa karşısında çekti. Beşiktaş taraftarının olmadığı karşılaşmayı 50 kadar Manisaspor taraftarı takip etti. Onlar da maç sonrasında "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

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