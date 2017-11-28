Akhisar tur kapısını araladı

Ankara Demirspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında karşılaştı. TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk Akhisarspor 3-0 kazandı.

Mücadelede Okan Buruk ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 20.dakikada Burak Öksüz kendi kalesine, 23.dakikada Ioan Hora ile 69.dakikada Helder Barbosa kaydetti.





Bu sonucun ardından Teleset Mobilya Akhisarspor, tur kapısını araladı.



İki takım arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş karşılaşması 12 Aralık Salı günü Akhisarspor'un sahasında oynanacak.







Stat: TCDD Ankara Demirspor



Hakemler: Abdullah Yılmaz, Ahmet Şimşek, Burak Cansız



Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Adem Sağlam, Burak Öksüz, Hüseyin Erol, Okan Ünal (Dk. 46 Güney Tutcuoğlu), Bilal Özhan, Hasan Kaya, Sebahattin Usta, Barış Gök (Dk. 46 Umut Aslan), Hasan Ahmet Sarı (Dk. 76 Barış Alper Yılmaz)



Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopez (Dk. 46 Onur Ayık), Alperen Babacan, Orhan Taşdelen, Kadir Keleş (Dk. 70 Caner Osmanpaşa), Eray Ataseven, Aykut Çeviker (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Olcan Adın, Barbosa, Muğdat Çelik, Hora



Goller: Dk. 20 Burak Öksüz (kendi kalesine), Dk. 23 Hora, Dk. 68 Barbosa (Teleset Mobilya Akhisarspor)