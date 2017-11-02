 Manisaspor'a kupada dev rakip - Türkiye Kupası - 2 Kasım 2017 Perşembe

Manisaspor'a kupada dev rakip

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Turu'nda mücadele edecek 3 Ege ekibinin rakipleri çekilen kura sonucunda belli oldu.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 02 Kasım 2017, Perşembe

Güncelleme: 02 Kasım 2017, Perşembe 15:47

Ege'nin 1. Lig'deki temsilcilerinden Grandmedical Manisaspor, Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'la eşleşti. Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor'un rakibi Ankara Demirspor oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor da yine Süper Lig'de mücadele eden Demir Grup Sivasspor'la kupada karşılaşacak. Manisaspor ilk maçı evinde oynarken, Akhisarspor ve Bucaspor ise deplasmanda avantaj arayacak. Çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak bu turda ilk karşılaşmalar 28-30 Kasım, rövanşlar ise 12-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler