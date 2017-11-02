Manisaspor'a kupada dev rakip

Ege'nin 1. Lig'deki temsilcilerinden Grandmedical Manisaspor, Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'la eşleşti. Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor'un rakibi Ankara Demirspor oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor da yine Süper Lig'de mücadele eden Demir Grup Sivasspor'la kupada karşılaşacak. Manisaspor ilk maçı evinde oynarken, Akhisarspor ve Bucaspor ise deplasmanda avantaj arayacak. Çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak bu turda ilk karşılaşmalar 28-30 Kasım, rövanşlar ise 12-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak.