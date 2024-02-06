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GALATASARAY BANDIRMASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray, Bandırmaspor'u ağırlayacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. VAR'da ise Özgür Yankaya görev yapacak. Galatasaray'da yeni transfer Carlos Vinicius'un maçta süre alması bekleniyor. A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın bilgileri, saati ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 15:22 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 15:30
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GALATASARAY BANDIRMASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Galatasaray - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 tur maçları ile devam ediyor. Galatasaray ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Bandırmaspor maçı 6 Şubat Salı günü saat 20:45'te Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY BANDIRMASPOR ZTK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Günay Güvenç, Ali Turap Bülbül, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın, Tete, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Carlos Vinicius

CARLOS VINICIUS İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Brezilyalı forvet Carlos Vinicius, Bandırmaspor ile taraftara merhaba demeye hazırlanıyor. Gelir gelmez takım ile idmanlara başlayan ve neşeli bir görüntü sergileyen Carlos Vinicius'un maça 11'de başlaması bekleniyor.

GALATASARAY BANDIRMASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin biletleri satışta. Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynanacak maçta en ucuz bilet fiyatı 275 lira olarak belirlenirken en pahalı bilet ise 4250 lira olacak açıklandı.

  • Premium - ₺4.250,00
  • Delux - ₺4.000,00
  • Lux - ₺3.750,00
  • Classic - ₺3.500,00
  • 1. Kategori - ₺2.250,00
  • 2. Kategori - ₺1.675,00
  • 3. Kategori - ₺1.350,00
  • 4. Kategori - ₺1.125,00
  • 5. Kategori - ₺1.000,00
  • 6. Kategori - ₺750,00
  • 7. Kategori - ₺550,00
  • 8. Kategori - ₺300,00
  • 9. Kategori - ₺275,00
  • Misafir - ₺275,00

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