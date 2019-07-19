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19 Temmuz 2019, Cuma
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'de şok ayrılık! 'da!

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Berke Özer Westerlo'da!

'nin geçtiğimiz yıl Altınordu'dan ettiği genç kaleci , 'nın ekibine bir yıllığına kiralandı.

A Spor yayınına bağlanan Hasan Çetinkaya: "'den kaleci 'i kiralık olarak 'ya almak istiyoruz. Son görüşmelerimizi yapıyoruz, bu bitti diyebiliriz."

Ayrıntılar birazdan...

  1. 19.07.2019
  2. Güncelleme: 19.07.2019 17:56
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